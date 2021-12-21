Убийство произошло на свадьбе в Алматинской области

Происшествия
Кровавая драма разыгралась на свадьбе в Уйгурском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
12 декабря текущего года около 01:30 в дежурную часть Уйгурского РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что туда доставлен скончавшийся от ножевого ранения 26-летний житель села Шарын.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Убийство». Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что на свадьбе в местном ресторане села Шарын между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника – односельчанина. Рана оказалась смертельной.
Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворён в ИВС.
«Со слов подозреваемого, на свадьбе он выпил алкоголь. Увидев ссору знакомых, вытащил складной нож, который всегда носил с собой, и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить. В горячке он ударил его ножом в область сердца. В содеянном раскаивается», – рассказали в полиции.
Следственный судья на период досудебного расследования, санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается.
12 декабря текущего года около 01:30 в дежурную часть Уйгурского РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что туда доставлен скончавшийся от ножевого ранения 26-летний житель села Шарын.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Убийство». Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что на свадьбе в местном ресторане села Шарын между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника – односельчанина. Рана оказалась смертельной.
Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворён в ИВС.
«Со слов подозреваемого, на свадьбе он выпил алкоголь. Увидев ссору знакомых, вытащил складной нож, который всегда носил с собой, и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить. В горячке он ударил его ножом в область сердца. В содеянном раскаивается», – рассказали в полиции.
Следственный судья на период досудебного расследования, санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается.