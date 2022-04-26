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Происшествия
Убийство пяти человек при выселении из дома в Алматы: стрелку вынесли приговор

В Алматы закончилось главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском микрорайоне Акбулак, которое произошло 20 сентября 2021 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Дужнову Игорю Ивановичу окончательно к отбытию назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбытия наказания Дужнову определить учреждение уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", - зачитал приговор судья.

По словам гособвинителя, при определении вида и размера наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенных Дужновым преступлений, его личность, поведение до и после совершения преступления, а также мнение потерпевшей стороны.

Дужнов совершил убийство пяти человек. Убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание. На вердикт повлияло и непризнание подсудимым своей вины, пояснили в суде.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

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