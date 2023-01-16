Убийство врача в Алматы: подсудимому вынесли приговор

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В Алматы вынесли приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Суд признал виновным гражданина Т., 1987 года рождения, по нескольким статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в информации.

Кроме того, он должен выплатить семье погибшего компенсацию, вдове и матери Юрия Шумкова - моральный ущерб по 15 млн тенге, а также обязан возместить 4,6 млн тенге на погребение погибшего.

Напомним, утром 4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был убит мужчина 1975 года рождения.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в результате введенного в городе специального плана "Перехват".

Как позже сообщили в ДП мегаполиса, жертвой преступления стал врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков.