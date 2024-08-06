Убийца Дениса Тена подал жалобу в Верховный суд

Информация об этом отображена в судебном кабинете на сайте Верховного суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Осужденный за убийство фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд. В данное время дело передано судье, заседание пройдет 8 августа.

В судебном кабинете доступ к документам закрыт. Пока неизвестно собирается ли подавать такую же жалобу второй заключенный Нуралы Киясов.

Напомним, 19 июля 2018 года стало известно, что на фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел в Алматы около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Врачи боролись за жизнь Дениса, но спасти его не удалось. Ему было всего 25 лет.

За убийство фигуриста Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов ранее были осуждены к 18 годам тюрьмы в учреждении максимальной безопасности.