Общество
Убийцам пенсионерки и ее сына-инвалида вынесли приговор в Уральске
Злоумышленников, причастных к убийству пенсионерки и ее сына-инвалида, осудили в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

Напомним, в ночь на 7 сентября 2019 года в доме №53 по улице Циолковского в Уральске произошло жестокое убийство 86-летней Матрены Кулаковой, а также ее находящегося в беспомощном состоянии сына Константина Кулакова 1959 года рождения (инвалид 2-ой группы, страдающий ДЦП). Также был установлен факт кражи денежных средств в сумме 130 000 тенге и золотых изделий стоимостью 75 000 тенге.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих лиц явилось удушье и закрыто-черепно-мозговая травма. Уголовное дело продолжительное время оставалось нераскрытым.

Позднее сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий были изобличены трое подозреваемых в возрасте 27, 28 и 29 лет.

Один из участников преступления признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, указав на места сбыта похищенного имущества. Вина остальных подозреваемых была полностью доказана следственным путем.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области одного из них приговорили к 23 годам лишения свободы, второго – к 21 году лишению свободы, а третьего – к 4 годам колонии за совершение кражи.

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