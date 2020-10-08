Убийцам пенсионерки и ее сына-инвалида вынесли приговор в Уральске
Злоумышленников, причастных к убийству пенсионерки и ее сына-инвалида, осудили в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Напомним, в ночь на 7 сентября 2019 года в доме №53 по улице Циолковского в Уральске произошло жестокое убийство 86-летней Матрены Кулаковой, а также ее находящегося в беспомощном состоянии сына Константина Кулакова 1959 года рождения (инвалид 2-ой группы, страдающий ДЦП). Также был установлен факт кражи денежных средств в сумме 130 000 тенге и золотых изделий стоимостью 75 000 тенге.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих лиц явилось удушье и закрыто-черепно-мозговая травма. Уголовное дело продолжительное время оставалось нераскрытым.
Позднее сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий были изобличены трое подозреваемых в возрасте 27, 28 и 29 лет.
Один из участников преступления признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, указав на места сбыта похищенного имущества. Вина остальных подозреваемых была полностью доказана следственным путем.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области одного из них приговорили к 23 годам лишения свободы, второго – к 21 году лишению свободы, а третьего – к 4 годам колонии за совершение кражи.