Убийце Джона Леннона в восьмой раз отказано в условно-досрочном освобождении

Марк Дэвид Чэпмен, убийца основателя британской группы The Beatles Джона Леннона, останется за решеткой. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое решение приняла в пятницу комиссия по условно-досрочному освобождению, в восьмой раз отказавшая преступнику в удовлетворении его прошения. Теперь он сможет повторить свою попытку добиться помилования только через два года.

Члены комиссии из трех человек посчитали, что убийца Леннона не может быть отпущен на свободу, так как он, по их мнению, по-прежнему представляет угрозу для окружающих и может совершить новые преступления.

"Комиссия пришла к выводу, что в случае вашего освобождения высока вероятность того, что вы не сможете жить и находиться на свободе без совершения нового нарушения закона", – говорится в представленном ею вердикте.

Таким образом, 59-летний Чэпмен продолжит отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима "Вэнде" в штате Нью-Йорк.

Чэпмен застрелил лидера "ливерпульской четверки" 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка недалеко от входа в здание под названием "Дакота", где Леннон тогда жил вместе с супругой Йоко Оно. Уже более четверти века поклонники по традиции собираются в день гибели музыканта на так называемой Земляничной поляне в Центральном парке, чтобы почтить его память.