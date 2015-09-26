Убрать «хвосты» из атмосферы

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Наталья РЫЖКОВА
Как сообщил государственный экологический инспектор Юрий Архипов, компанией не были выполнены плановые природоохранные мероприятия по реконструкции газоочистки на конверторах № 1 и № 2, из-за чего комбинат загрязнял атмосферу сверхнормативными выбросами неорганической пыли и окислов железа.
В итоге АО «АрселорМиттал Темиртау», привлеченному к административной ответственности, было выдано предписание на возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Штраф за загрязнение составил 1,8 млрд тенге. По данному иску в настоящее время компанией оплачено 186 млн тенге. Завершение работ на газоочистке конвертерного цеха позволит ликвидировать выбросы в атмосферу окислов железа, так называемых «лисьих хвостов», которые видны над трубами комбината.

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