Убрать «хвосты» из атмосферы Свежий выпуск 478 Наталья РЫЖКОВА

Как сообщил государственный экологический инспектор Юрий Архипов, компанией не были выполнены плановые природоохранные мероприятия по реконструкции газоочистки на конверторах № 1 и № 2, из-за чего комбинат загрязнял атмосферу сверхнормативными выбросами неорганической пыли и окислов железа.

В итоге АО «АрселорМиттал Темиртау», привлеченному к административной ответственности, было выдано предписание на возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Штраф за загрязнение составил 1,8 млрд тенге. По данному иску в настоящее время компанией оплачено 186 млн тенге. Завершение работ на газоочистке конвертерного цеха позволит ликвидировать выбросы в атмосферу окислов железа, так называемых «лисьих хвостов», которые видны над трубами комбината.



