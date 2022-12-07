Учащихся 0-9 классов первой смены перевели на онлайн-обучение в Астане 8 декабря
Образование
В столице продолжаются морозы.
Управление образования Астаны сообщило о решении провести занятия онлайн для первой смены 8 декабря, передает Kazpravda.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в распространенной информации.
Накануне специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что 7-8 декабря ожидаются морозы до 35 градусов.