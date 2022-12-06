Учащихся 0-9 классов второй смены в Астане 6 декабря перевели на онлайн-формат
Общество , Образование
В связи с низкой температурой воздуха в Астане уроки для большинства школьников решено провести онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичное управление образования.
«В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о переводе на дистанционное обучение первой смены.