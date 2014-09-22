Участие государства в бизнесе ограничат в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков 22 сентября представил в Мажилисе Парламента изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Законопроектом предусматривается создание госкомпаний и дочерних структур в следующих случаях: отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защита интересов общества; использование и содержание стратегических объектов, находящихся в государственной собственности; осуществление деятельности организациями в сферах, отнесенных к государственной монополии, а также создаваемых для анализа эффективности и выработки предложений по совершенствованию государственной политики; отсутствие на соответствующем товарном рынке субъекта (-ов) частного предпринимательства, осуществляющего (их) производство и (или) реализацию аналогичного либо взаимозаменяемого товара; когда такое создание прямо предусмотрено законами РК, указами Президента РК или решениями Правительства", – уточнил Тимур Жаксылыков.
Как он пояснил, государству запрещается создание и участие в организациях, относящихся к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Законом РК "О частном предпринимательстве". В случае отсутствия конкуренции на том или ином рынке государством может быть принято решение о создании юридического лица с его участием – на принципах ГЧП с последующим выходом с учетом периода окупаемости проекта. Использование инструментов ГЧП, по мнению разработчиков, будет способствовать созданию и росту числа субъектов предпринимательства в тех сферах, в которых они могли бы развиваться без поддержки государства на начальном этапе.
"В целях обеспечения участия субъектов бизнеса в закупках фонда "Самрук-Казына" законопроектом предусмотрена обязанность фонда проводить закупки на конкурсной основе с участием субъектов предпринимательства, не входящих в группу фонда, и только при их отсутствии закупать товары у своих аффилированных организаций", – рассказал Жаксылыков, добавив, что организации с госучастием, которые созданы вопреки названным принципам, должны быть приватизированы, а доли участия – отчуждены.
Кроме этого, законопроектом вводится норма, закрепляющая проведение ежегодного анализа товарных рынков антимонопольным органом на предмет выявления видов деятельности и госкомпаний для передачи в конкурентную среду. Также предусмотрена обязательная ликвидация предприятий и юридических лиц со 100% госучастием и отчуждения доли участия государства, если они не приватизированы в течение 2 лет с момента принятия такого решения.
"Антимонопольным органом будет формироваться и направляться в Правительство перечень госкомпаний, надлежащих отчуждению, а также видов деятельности, передаваемых в конкурентную среду. Вводится норма, предусматривающая, что каждый новый вид деятельности, который госкомпаниями планируется осуществить, в обязательном порядке должен быть согласован с антимонопольным органом", – презентовал законопроект Тимур Жаксылыков.
"Необходимость внедрения принципа Yellow Pages Rule обусловлена наблюдаемой сегодня следующей ситуацией. Государство прямо или косвенно представлено в предпринимательской деятельности. Казахстанский бизнес находится в неблагоприятных условиях, так как госкомпании оказывают конкурентное давление во многих нишах экономики. Это ведет к ухудшению делового климата, к ограничению потенциала и перспектив сфер развития бизнеса, в особенности малого и среднего, и как следствие к оттоку капитала из страны. Кардинальные изменения требуются и в самом квазигосударственном секторе, для которого уже давно характерны раздутость и неэффективность управления. Количество госкомпаний растет, порой они создаются под каждое поручение, с ними растут и расходы на капитализацию. Средства, выделяемые субъектам квазигосударственного сектора, не всегда используется эффективно", – констатировал Жаксылыков.