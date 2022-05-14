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Участие каждого жителя столицы в предстоящем референдуме имеет особую важность – сенатор Лукин

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин посетил городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султан– «iKOMEK109».

Во время встречи депутат ознакомился с деятельностью и материальной оснащенностью центра, а также с процессом реализации вопросов безопасности города, контроля за содержанием общественных мест, выявления правонарушений и взаимодействием с органами внутренних дел по пресечению преступности.

Кроме того, сенатор встретился с руководством и сотрудниками управления занятости и социальной защиты, где обсудил вопросы социальной защиты населения столицы. Руководство управления ознакомило депутата с проводимой работой ведомства, а также сообщило о ходе реализации социальных программ по оказанию специальных услуг, назначению и выплате пособий, предусмотренных законодательством Казахстана.

В свою очередь, депутат Лукин рассказал о проводимой работе по предстоящему референдуму. В частности, основной темой обсуждения стали конституционные реформы.

«29 апреля текущего года в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства предложил вынести проект изменений в Конституцию на всенародный референдум, где каждый гражданин страны будет иметь возможность влиять на государственные решения в построении Нового Казахстана. Поэтому участие каждого жителя столицы в предстоящем референдуме имеет особую важность», - сказал сенатор Андрей Лукин.

 

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