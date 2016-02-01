Участие Назарбаева в саммите G-20 обсудили в Китае

Политика
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Посол РК в КНР Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлаем. На встрече, в частности, стороны обсудили вопросы участия Нурсултана Назарбаева в предстоящем саммите G-20, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт МИД РК.

Казахстанский дипломат выразил признательность за приглашение Председателем КНР Си Цзиньпином Президента РК Нурсултана Назарбаева принять участие в саммите, который пройдет 4–5 сентября 2016 года в Ханчжоу. Он отметил, что это является признанием особой роли Главы государства в строительстве сильного и процветающего Казахстана.

В ходе беседы стороны затронули и другие темы: текущее состояние и перспективы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов Президента РК (в сентябре 2015 года) и Премьер-Министра РК (в декабре 2015 года), вопросы взаимодействия в рамках различных международных организаций и структур. Достигнута договоренность о поддержании регулярных политических контактов на высшем и высоком уровнях в целях сохранения высокой динамики казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

Также дипломаты обменялись мнениями по вопросам сопряжения Новой экономической политики "Нұрлы жол" и китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", создания благоприятных условий для предприятий, принимающих участие в реализуемой двумя странами Программе по индустриализации и инвестициям, а также расширению новых сфер практического сотрудничества.

Ли Хуэйлай отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, дружеский характер отношений между лидерами РК и КНР, а также личный вклад Назарбаева в развитие казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

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