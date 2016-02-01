Участие Назарбаева в саммите G-20 обсудили в Китае

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлаем. На встрече, в частности, стороны обсудили вопросы участия Нурсултана Назарбаева в предстоящем саммите G-20, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт МИД РК.
Казахстанский дипломат выразил признательность за приглашение
Председателем КНР Си Цзиньпином Президента РК Нурсултана Назарбаева принять участие в саммите, который пройдет 4–5 сентября 2016 года в Ханчжоу. Он отметил, что это является признанием особой роли Главы государства в строительстве сильного и процветающего Казахстана.
В ходе беседы стороны затронули и другие темы: текущее состояние и перспективы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов Президента РК (в сентябре 2015 года) и Премьер-Министра РК (в декабре 2015 года), вопросы взаимодействия в рамках различных международных организаций и структур. Достигнута договоренность о поддержании регулярных политических контактов на высшем и высоком уровнях в целях сохранения высокой динамики казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства.
Также дипломаты обменялись мнениями по вопросам сопряжения Новой экономической политики "Нұрлы жол" и китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", создания благоприятных условий для предприятий, принимающих участие в реализуемой двумя странами Программе по индустриализации и инвестициям, а также расширению новых сфер практического сотрудничества.
Ли Хуэйлай отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, дружеский характер отношений между лидерами РК и КНР, а также личный вклад Назарбаева в развитие казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства.