Участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою позицию

За Новый Казахстан

Депутаты Мажилиса продолжают поездки в регионы, где на встречах с избирателями отмечают, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

Так, депутаты Снежанна Имашева, Малик Кулшар и депутат Мажилиса от АНК Аветик Амирханян встретились с коллективом завода Уральской Торгово-промышленной компании по производству строительных материалов.

Завод – единственный в Казахстане, выпускающий поли­этиленовые трубы диаметром 1 600 мм, которые поставляются на внутренний и внешний рынки, включая Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

Депутаты ознакомились с дея­тельностью предприятия и обсудили с работниками завода важность изменений и дополнений, вносимых в Конституцию.

– Глава государства призвал граждан активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Теперь в смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе в Парламент могут быть избраны и граждане, не являющиеся членами партии. Кроме того, граждане могут обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае, если считают, что какой-либо нормативный акт какого-либо госоргана нарушает их права. Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить новый, справедливый Казахстан, о котором говорил Президент. Это важный шаг для развития страны, – сказала Снежанна Имашева.

Малик Кулшар, призывая принять активное участие в жизни страны отметил, что от каждого казахстанца зависит будущее нашего государства, а для движения вперед необходимо, чтобы каждый начал с себя, пришел 5 июня на референдум и проголосовал.

В свою очередь депутат Аветик Амирханян подчеркнул, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

– Для чего мы выезжаем в регионы? Чтобы увидеться с вами, гражданами, воочию и разъ­яснить, объяснить все простыми словами. Ведь Конституция – это главный документ для каждого государства. А главная ценность государства – это народ. Поэтому приглашаем всех активно участвовать в референдуме, – призвал Аветик Амирханян.

С коллективом детской клинической больницы города Шымкента встретились Берик Оспанов, Берик Бекжанов, Фахриддин Каратаев, Гани Ташкараев.

– Изменения в Конституцию решают проблемы, которые копились в политической, экономической системе и общественной жизни. В итоге планируется создание политической системы, которая будет ориентирована на запросы народа. Вы видите открытое обсуждение поправок по всей стране. Вопрос вынесен на республиканский референдум и принятие изменений в Конституцию будет осуществляться через прямое всенародное голосование, – сказал Берик Оспанов.

По словам депутата Гани Ташкараева, референдум позволит каждому казахстанцу внести свой вклад в принятие важного политического решения.

– Конституционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель. Голосуя, народ решает свое будущее, – считает мажилисмен.

В ходе встречи депутаты Мажилиса также разъяснили порядок голосования в день референдума и ответили на вопросы персонала больницы.

В этот же день депутаты Берик Дюсембинов, Ерлик Омиргали, Айгуль Жумабаева встретились с жителями села Коянды и рассказали им о предстоящих изменениях в Конституцию. Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам.

– Для нас важно, что власть начала советоваться с народом. Мы поддержим инициативы Президента и обязательно примем участие в референдуме, – отметил один из выступивших старожилов села.

В столичном Доме дружбы состоялась встреча депутата Мажилиса Сауытбека Абдрахманова с представителями творческой и научной интеллигенции, центра «Руханият», этнокультурными объединениями АНК.

– Конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер. В Основном законе закрепляется главная задача Парламента по представительству народа во власти и по народовластию. Эти и другие положения предлагаемой конституционной реформы станут предметом принятия важного решения самими казахстанцами на всенародном референдуме, – подчеркнул Сауытбек Абдрахманов.

Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам и готовность принять активное участие в политической кампании.

В Алматы депутаты Мажилиса Елнур Бейсенбаев и Мади Ахметов встретились с преподавателями и студентами Казахской головной архитектурно-строительной академии, чтобы обсудить предлагаемые изменения в Основной закон.

Участники встречи говорили о роли Конституции в развитии страны, отметив важное значение предстоящих реформ в построении Нового Казахстана.

– Конституция – это фундамент любого государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед собой задачу вывести Казахстан в ряд развитых стран мира. Сегодня общество ждет больших изменений. И предстоя­щий референдум дает такую возможность, чтобы каждый смог сделать свой выбор, – подчеркнул мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

О том, что поправки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана, на встрече с общественностью Туркестанской области говорили Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан, Кайнар Абасов и Сырым Ертаев. Собравшиеся обменялись мнениями, обсудили некоторые пункты вносимых поправок в Конституцию.

Председатель Совета ветеранов поселка Тюлькубас С. Тогысбаев подчеркнул важность участия в референдуме каждого казах­станца, имеющего право голоса, и призвал земляков сделать свой выбор за будущее страны.