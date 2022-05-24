Общество Участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою позицию 24 мая 2022 г. 1:45 Ербол Тишкамбаев За Новый Казахстан Депутаты Мажилиса продолжают поездки в регионы, где на встречах с избирателями отмечают, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию. Так, депутаты Снежанна Имашева, Малик Кулшар и депутат Мажилиса от АНК Аветик Амирханян встретились с коллективом завода Уральской Торгово-промышленной компании по производству строительных материалов. Завод – единственный в Казахстане, выпускающий полиэтиленовые трубы диаметром 1 600 мм, которые поставляются на внутренний и внешний рынки, включая Россию, Узбекистан и Кыргызстан. Депутаты ознакомились с деятельностью предприятия и обсудили с работниками завода важность изменений и дополнений, вносимых в Конституцию. – Глава государства призвал граждан активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Теперь в смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе в Парламент могут быть избраны и граждане, не являющиеся членами партии. Кроме того, граждане могут обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае, если считают, что какой-либо нормативный акт какого-либо госоргана нарушает их права. Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить новый, справедливый Казахстан, о котором говорил Президент. Это важный шаг для развития страны, – сказала Снежанна Имашева. Малик Кулшар, призывая принять активное участие в жизни страны отметил, что от каждого казахстанца зависит будущее нашего государства, а для движения вперед необходимо, чтобы каждый начал с себя, пришел 5 июня на референдум и проголосовал. В свою очередь депутат Аветик Амирханян подчеркнул, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию. – Для чего мы выезжаем в регионы? Чтобы увидеться с вами, гражданами, воочию и разъяснить, объяснить все простыми словами. Ведь Конституция – это главный документ для каждого государства. А главная ценность государства – это народ. Поэтому приглашаем всех активно участвовать в референдуме, – призвал Аветик Амирханян. С коллективом детской клинической больницы города Шымкента встретились Берик Оспанов, Берик Бекжанов, Фахриддин Каратаев, Гани Ташкараев. – Изменения в Конституцию решают проблемы, которые копились в политической, экономической системе и общественной жизни. В итоге планируется создание политической системы, которая будет ориентирована на запросы народа. Вы видите открытое обсуждение поправок по всей стране. Вопрос вынесен на республиканский референдум и принятие изменений в Конституцию будет осуществляться через прямое всенародное голосование, – сказал Берик Оспанов. По словам депутата Гани Ташкараева, референдум позволит каждому казахстанцу внести свой вклад в принятие важного политического решения. – Конституционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель. Голосуя, народ решает свое будущее, – считает мажилисмен. В ходе встречи депутаты Мажилиса также разъяснили порядок голосования в день референдума и ответили на вопросы персонала больницы. В этот же день депутаты Берик Дюсембинов, Ерлик Омиргали, Айгуль Жумабаева встретились с жителями села Коянды и рассказали им о предстоящих изменениях в Конституцию. Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам. – Для нас важно, что власть начала советоваться с народом. Мы поддержим инициативы Президента и обязательно примем участие в референдуме, – отметил один из выступивших старожилов села. В столичном Доме дружбы состоялась встреча депутата Мажилиса Сауытбека Абдрахманова с представителями творческой и научной интеллигенции, центра «Руханият», этнокультурными объединениями АНК. – Конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер. В Основном законе закрепляется главная задача Парламента по представительству народа во власти и по народовластию. Эти и другие положения предлагаемой конституционной реформы станут предметом принятия важного решения самими казахстанцами на всенародном референдуме, – подчеркнул Сауытбек Абдрахманов. Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам и готовность принять активное участие в политической кампании. В Алматы депутаты Мажилиса Елнур Бейсенбаев и Мади Ахметов встретились с преподавателями и студентами Казахской головной архитектурно-строительной академии, чтобы обсудить предлагаемые изменения в Основной закон. Участники встречи говорили о роли Конституции в развитии страны, отметив важное значение предстоящих реформ в построении Нового Казахстана. – Конституция – это фундамент любого государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед собой задачу вывести Казахстан в ряд развитых стран мира. Сегодня общество ждет больших изменений. И предстоящий референдум дает такую возможность, чтобы каждый смог сделать свой выбор, – подчеркнул мажилисмен Елнур Бейсенбаев. О том, что поправки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана, на встрече с общественностью Туркестанской области говорили Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан, Кайнар Абасов и Сырым Ертаев. Собравшиеся обменялись мнениями, обсудили некоторые пункты вносимых поправок в Конституцию. Председатель Совета ветеранов поселка Тюлькубас С. Тогысбаев подчеркнул важность участия в референдуме каждого казахстанца, имеющего право голоса, и призвал земляков сделать свой выбор за будущее страны.