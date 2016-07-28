Участие во Всемирных играх кочевников уже подтвердили 20 стран

Спорт
Свое участие во II Всемирных играх кочевников подтвердили 20 стран, передает Kazpravda.kz.

"В Первых Всемирных играх кочевников приняли участие спортсмены из 19 стран мира. Учитывая очень ограниченное время для подготовки к первым Играм, это был очень неплохой результат. На 27 июля 2016 года свое участие на Вторых Всемирных играх кочевников уже подтвердили 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. До старта Игр осталось 38 дней, и все задействованные госорганы ведут активную работу для того, чтобы привлечь к участию в ВИК не менее 40 стран мира. Помимо 20 стран, также ведутся переговоры с более чем 30 странами по вопросу участия в спортивных мероприятиях на ВИК", – сообщают организатры.

Так, свое согласие подтвердили: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бразилия, Венгрия, Гватемала, 
Израиль, Индонезия, Казахстан, Китай, Колумбия, Монголия, Пакистан, Перу, Башкортостан, Россия (Свердловская область), Карачаево-Черкессия, Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Эквадор.

Каждая страна определила перечень соревнований, в которых будут принимать участие ее команды. Всего заявлено проведение турниров по 26 видам этноспорта.

Министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев сообщил, что для обеспечения общественной безопасности привлекут более четырех тысяч сотрудников милиции и около двух тысяч автотранспортных средств.

В преддверии проведения ВИК организаторы опубликовали два проморолика. 


Вторые по счету ВИК пройдут с 3 по 8 сентября на побережье Иссык-Куля.

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