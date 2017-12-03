Участившиеся жалобы на общественный транспорт объяснили в столичном автопарке

Руководитель автопарка № 1 Астаны Сабит Булатов объяснил причину участившихся жалоб на столичных водителей и кондукторов, передает Inform.kz
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"Часто говорят, что на общественный транспорт много жалоб. Однако раньше, когда жалобы поступали диспетчеру, звонили всего несколько человек. А сейчас мы привлекли к себе внимание созданием call-центра, номера телефонов вывешены во всех автобусах, поэтому, естественно, поток жалоб увеличился", – сказал он.
По его словам, поддержка внимательных пассажиров также очень важна.
"На нас такой момент также влияет положительно, потому что у меня 350 автобусов ежедневно выезжают на линию, столько же водителей и кондукторов. Естественно, всех мы охватить не можем. А контроль пассажиров – это тоже для нас какая-то помощь. Звонки обрабатываются, у нас есть специальные дисциплинарные советы, которые занимаются этими моментами", – сообщил Булатов.
При этом он отметил, что необходимо помнить, что у работников общественного транспорта тяжелая работа.
"Работа водителей и кондукторов – это очень сложный труд. У нас первые автобусы выезжают в 5 часов утра, последний заезжает около 01:00 ночи. Конечно, клиент всегда прав, но нужно иметь в виду, что кондуктора и водители – это тоже люди, тоже специалисты. Не всегда бывает и пассажир прав", – добавил он.