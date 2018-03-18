Участки для выборов президента России открылись в Казахстане

На избирательных участках, открытых в регионах Казахстана, началось голосование на выборах президента России, передает РИА Новости
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Участки организованы в 17 городах страны: Астане, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.
Они будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени. К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в голосовании при себе необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).
Как сообщалось, избирательные участки для проведения выборов президента России образованы при российских посольстве и генеральных консульствах в Казахстане. Кроме того, дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).