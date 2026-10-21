Участки почти на 2 млрд тенге вернули государству в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе анализа соблюдения земельного законодательства сотрудники городской прокуратуры выявили факты незаконного предоставления земельных участков и неисполнения вступивших в законную силу судебных решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа

Было установлено, что земельные участки предоставлялись с нарушением установленного порядка, в том числе без проведения обязательных конкурсных процедур.

Кроме того, не принимались своевременные меры по возврату земель государству после признания договоров аренды недействительными.

В результате мер прокурорского надзора в госсобственность вернули земельные участки общей площадью более 94 гектаров стоимостью 1,7 млрд теңге.