Участки почти на 2 млрд тенге вернули государству в Актобе

Дана Аменова
корреспондент

Общая площадь участков превышает 94 га

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе анализа соблюдения земельного законодательства сотрудники городской прокуратуры выявили факты незаконного предоставления земельных участков и неисполнения вступивших в законную силу судебных решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа 

Было установлено, что земельные участки предоставлялись с нарушением установленного порядка, в том числе без проведения обязательных конкурсных процедур.

Кроме того, не принимались своевременные меры по возврату земель государству после признания договоров аренды недействительными.

В результате мер прокурорского надзора в госсобственность вернули земельные участки общей площадью более 94 гектаров стоимостью 1,7 млрд теңге.

#прокуратура #Актобе #земля #участки

Популярное

Все
Участницы Итогового турнира WTA
Между узнаваемостью и неизвестностью
Первый школьный военный оркестр
Для талантов нет границ
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Документ, заложивший фундамент будущего
Жить без ограничений
Человек – в центре
На благо будущих поколений
Обеспечить безопасность полетов
Землю – рачительным пользователям
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
48 часов на запуск
Кирпичный завод включен в республиканский пул
Сквозь сито плей-офф
«Броня» для зерна и цемента
Датский вызов
Для любителей природы и семейного отдыха
Исторический выбор и ответственность перед будущим
Сохранить окружающую среду и историческое наследие
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Массовый обман заемщиков МФО выявили в Казахстане
В СКО выявили 14 случаев мошенничества под предлогом голосо…
АФМ закрыло незаконную сеть ломбардов «Альби»
Спецслужбы трех стран пресекли канал поставки наркотиков из…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]