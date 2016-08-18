​Участки возвращаются в госфонд

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Как показывает практика, актуальными для местных сельхозтоваропроизводителей и субъектов бизнеса остаются вопросы неиспользования либо нерационального использования земель сельскохозяйственного и коммерческого назначения. Только в первом полугодии на площади 367,9 тыс. га выявлено 272 нарушения земельного законодательства и в отношении 162 нарушителей возбуждены административные дела, а по результатам проверок 173 хозяйствую­щих субъектов – 140 правонарушений на площади в 262,4 тыс. га. Каждому из них вручены предписания об устранении выявленных нарушений и необходимости в течение одного года использовать землю в соответствии с ее предназначением. В противном случае она будет изъята.

Стоит отметить, что в государственную собственность таким образом уже возвращено 20 земельных участков общей площадью 10,9 тыс. га, в том числе через суд – 3 участка, еще 17 – в добровольном порядке. Как утверждают власти, эта мера позволит стимулировать собственников и землепользователей использовать землю по целевому назначению. Ну а коль не хотят ее обрабатывать, то им придется вернуть землю государству для последующей продажи тем, кто хочет и может на ней работать.

Такую же работу предстоит провести в регионе и по землям, выделенным под строительство коммерческих объектов. Из 178 субъектов землепользования, расположенных на территории районов и города Актобе, уже проверены 122 площадью 476 га.Выявлено 110 правонарушений. Как и прежде, только на территории областного центра выявлены нарушения в отношении 77 землепользователей на площади 371 га. У предпринимателей изъято в государственную собственность 5 земельных участков площадью 3,8 га. Имеются 12 фактов длительного неиспользования земельных участков, предоставленных для размещения придорожных кемпингов и автозаправочных станций. Причем они расположены вдоль трассы международного значения Западная Европа – Западный Китай. В числе пользователей – крупные компании, получившие участки более трех лет. Теперь им предстоит устранить все нарушения в течение года либо участки также будут изъяты в госфонд.

Увы, отмечается, что есть земли, которые не используются по назначению с 2005 года! Некоторые «предприимчивые» люди при этом перепродают участки или закладывают их в банках при получении кредитов. За слабую работу в этом направлении руководитель областного управления по контролю за использованием и охраной земель Нурлан Наурызбаев был освобожден недавно от занимаемой должности по распоряжению главы региона.

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