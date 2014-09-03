Участковые Астаны проведут поквартирный обход Общество Асхат Ниязов

Фото с сайта astana.gov.kz

В период с 1 сентября по 1 декабря участковыми инспекторами Астаны будет проведен поквартирный и подворовый обход своих участков для получения сведений о проживающих. Инспекторы раздадут всем жильцам визитные карточки с контактными данными и телефонами дежурных частей ОВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного УАП ДВД.



Широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" проводится с целью стабилизации оперативной обстановки в столице, активизации работы по профилактике правонарушений силами участковых инспекторов, сотрудников миграционной, криминальной и патрульной полиции, в том числе подразделений быстрого реагирования и других служб.



По словам заместителя начальника управления административной полиции ДВД Астаны Госмана Жакина, в рамках мероприятия особое внимание будет уделено проверке индивидуальных владельцев гражданского оружия, с фотофиксацией условий и правил его хранения. Для этой цели полицейские разработали специальные информационные буклеты, которые будут раздаваться владельцам оружия. Кроме того, сотрудниками полиции будут отработаны дачные массивы, объекты строительства, рынки и сдаваемые в аренду помещения, квартиры, дома с последующим направлением списков в налоговые органы для принятия соответствующих мер.



Силы полицейских также будут направлены на проверку лиц, состоящих на учете в полиции, выявление иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, организаторов нелегальной миграции, а также работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы.