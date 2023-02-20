Участковый полицейский умер на рабочем месте в Караганде
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По предварительному диагнозу, поставленному врачами, смерть наступила от сердечной недостаточности.
В Караганде в участковом пункте полиции скоропостижно скончался участковый инспектор полиции, капитан полиции Улан Маратович Имашев. Об этом сообщила пресс-служба областного ДП, передает Kazpravda.kz.
По предварительному диагнозу, поставленному врачами, смерть наступила от сердечной недостаточности.
"Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким скончавшегося", - добавили в пресс-службе ДП региона.