Участковый в Павлодаре получил служебную квартиру за успехи на службе

Общество
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Фото с сайта pavon.kz
В преддверии 25-летия Независимости Республики Казахстан участковый инспектор получил ключи от служебной квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.  

Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов в торжественной обстановке за достигнутые положительные результаты в служебной деятельности и раскрытие преступлений вручил участковому инспектору полиции Азамату Жиксенову ключи от четырехкомнатной служебной квартиры.

Градоначальник подчеркнул, что жители дома Академика Чокина 155/4 могут быть спокойны: ведь в их доме теперь живет участковый. "Принята практика выделять квартиры участковым в новых домах. Эту практику мы хотим продолжить. Квартиры на первых этажах будут предоставлять участковым во всех новых домах", – заверил Ашимбетов.

Кроме того, денежными премиями поощрили следующих участковых: Кайрата Карманова, Ержана Тыналинова, Болата Бекова, Даулета Бейсекеева, Ерлана Жакина. Из 55 участковых инспекторов они больше остальных составили административных материалов, раскрыли преступления личным сыском, вынесли защитные предписания.

За 9 месяцев 2016 года участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы раскрыто более 780 преступлений, выписано административных штрафов на 242 миллиона тенге.

Аким Павлодара поблагодарил участковых за работу, пожелал дальнейших успехов в ежедневной нелегкой службе, взаимопонимания и поддержки со стороны населения на территориях обслуживания.

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