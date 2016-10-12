Участковый в Павлодаре получил служебную квартиру за успехи на службе

Фото с сайта pavon.kz
В преддверии 25-летия Независимости Республики Казахстан участковый инспектор получил ключи от служебной квартиры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов в торжественной обстановке за достигнутые положительные результаты в служебной деятельности и раскрытие преступлений вручил участковому инспектору полиции Азамату Жиксенову ключи от четырехкомнатной служебной квартиры.
Градоначальник подчеркнул, что жители дома Академика Чокина 155/4 могут быть спокойны: ведь в их доме теперь живет участковый. "Принята практика выделять квартиры участковым в новых домах. Эту практику мы хотим продолжить. Квартиры на первых этажах будут предоставлять участковым во всех новых домах", – заверил Ашимбетов.
Кроме того, денежными премиями поощрили следующих участковых: Кайрата Карманова, Ержана Тыналинова, Болата Бекова, Даулета Бейсекеева, Ерлана Жакина. Из 55 участковых инспекторов они больше остальных составили административных материалов, раскрыли преступления личным сыском, вынесли защитные предписания.
За 9 месяцев 2016 года участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы раскрыто более 780 преступлений, выписано административных штрафов на 242 миллиона тенге.
Аким Павлодара поблагодарил участковых за работу, пожелал дальнейших успехов в ежедневной нелегкой службе, взаимопонимания и поддержки со стороны населения на территориях обслуживания.