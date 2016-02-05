Участковый – звучит гордо

Если уж такие показатели встречаются в практике участковых инспекторов, то за правопорядок в стране можно быть спокойным. Личное мнение автора этих строк исходит из реальной статистики. Преступления тяжкие конкретно в Акмолинской области идут на убыль. Еще 5 лет назад вызывали тревогу кражи чужого имущества. Сегодня и они не пopтят общую картину полицейских сводок. Грабежи, изнасилования, факты мошенничества, угоны автотранспорта – везде снижение, зато улучшается раскрываемость.

Приезжал ко мне недавно друг из Германии. Не столь удивился новостройкам, автобану, перенасыщенному автомобильному парку, как защищенности казахстанцев от правонарушителей. Две недели провел в стране и не увидел ни одного хулиганского поступка. Такой вывод сделал гость из дальнего зарубежья.

Посторонний взгляд, как правило, более объективный, чем привычный местный. Нам сотрудники в форме примелькались, иногда ропщем: больно часто встречаются. Да пусть мозолят глаза 24 часа в сутки, хотя им, полицейским, это достается дорогой ценой, лишь бы общество пребывало в безопасности от преступных элементов.

А мы ситуацию чувствуем, своей безопасностью не громко, но гордимся. Обеспечивают ее люди в погонах, которые ближе всех к населению, живут его чаяниями и надеждами.

В Сандыктауском районе 11 участковых инспекторов. Руководство РОВД без раздумий заявляет: лучший – Сагынбай Шарипов. Про таких, как он, говорят: участковым родился. А в службу пришел в неполные 19 безусым лейтенантом, 10 лет в ней и не помышляет покинуть ее ряды. Представляете, ему в кайф стоять на страже правопорядка в сельской глубинке. От работы получает видимое удовольствие. 16 часов в сутки на колесах или на ногах его не смущают и не пугают: надо – значит надо. Оттого результаты приятно шокируют: за год на участке ни одного преступления, в четырех населенных пунктах выявлены лишь административные нарушения.

Шарипов не просто участковый. Согласно штатному расписанию, капитан возглавляет группу профилактической деятельности отделения административной полиции. Другими словами, является старшим участковым. Под его присмотром аулы Мадениет (центральный опорный пункт расположен в нем), Улан, села Тучное, Васильевка. В подчинении старшие лейтенанты Рыскали Бекеев и Асылбек Есмагамбетов.

– Не скучно жить без преступлений, так можете навыки, профессио­нальный нюх потерять? – стараюсь разговорить 28-летнего офицера нетрадиционными вопросами, хотя он на молчуна совсем не похож.

– Наоборот, работы прибавилось. Когда достигаешь высокой планки, поверьте, терять позиции принципиально не хочется, прилагаешь все усилия, чтобы преступность вновь не пожаловала на участок, – отвечает наш гepoй.

– Весь ноябрь, самый удобный месяц для скотокрадов, пришлось ночевать в машине, перекрывая им дорогу. Наша бдительность у преступников в горле стоит, чувствуя ее, включают заднюю скорость или обходят участок стороной...

Блокпост выставить – 40% успеха, главное – профилактика.

Мысль тоже принадлежит Сагынбаю, в котором я с первых минут общения разглядел интересного, творческого человека. Все лето, в начале осени участковые принимали меры против бродячего скота. Заметят отбившуюся от стада корову или от табуна лошадь – по горячим следам начинают искать хозяина, иначе тот может недосчитать поголовье. Первый раз его предупреждают устно, второй – выписывают напоминание, а если предупреждения не действуют, привлекают к административному штрафу.

Обид было не счесть. Скот собственный, что хотим, то и делаем, где хотим, там и пасем, заявляли односельчане. Сегодня все недовольства позади. Переходный период, когда живность с вольных пастбищ переводится на стойловое содержание, в ауле Мадениет завершился без единой кражи. Люди наконец поняли: полицейские стараются не ради себя, а для их благополучия и спокойствия.

От его коллег услышал: Шарипову повезло, участок далеко от райцентра, оживленных трасс, глубинка есть глубинка, какая там может быть преступность... Хочу им возразить. Преступность, особенно воровская, наоборот, ищет где тише и глубже, переняв рыбьи повадки. Рыба скрывается в безлюдных мес­тах, чтобы ее не поймали. То же самое проделывают те, кто не дружит с законом.

Совершим небольшой исторический экскурс. «Спокойная» глубинка в первый год службы принесла Шарипову 14 преступлений. Два из них он отчетливо помнит. В ауле Мадениет ночью похитили лошадь. Спохватились утром, взявшись пересчитывать табун. Прибывший участковый внимательно осмотрел окрестности. Ферма находилась за селом, к ней вела одна пешеходная тропинка, на которой Сагынбай и рассмотрел еле приметный конский след обратного направления.

Стоит версию взять за основную, подумал он, отправляясь по взъерошенным комочкам снега в сторону деревни. Следы, наполовину спрятанные под снегом, привели сыщика к домашнему сараю. Хозяина не стал беспокоить, чтобы не обидеть подозрением, открыл двери сам. Пропажа оказалась там.

Ну и в чем особая заслуга полицейского, спросит читатель. пошел по следу, нашел лошадь, вернул собственнику, а где стрельба, погоня, засада? Преступление раскрыто по горячим следам. Задержись хоть на 6 часов расследование, не изучи участковый сантиметр за сантимет­ром тропинку, уже припорошенную снегом, не подключи профессиональное чутье, лошадь бы забили на мясо.

Стрельба, погоня, схватки чаще всего встречаются в кино с лихо закрученным сюжетом. На мой взгляд, важен конечный результат, тем более добытый малой кровью. Минимальные потери с максимально эффективным финалом – признак, прежде всего, высочайшего профессионализма.

Второе преступление также было совершено ночью. Взломали магазин, похитили продукты питания, алкоголь. На помощь участковому прибыл оперативник из РОВД Василий Грисько. Изучив место происшествия, полицейские не обнаружили никаких улик. Правда, одна зацепка была. Хозяин рассказал, что накануне завез большую партию водки, разлитой в бутылки с необычными узкими горлышками. Этот вещдок мог сыграть решающую роль при поимке подозреваемых.

Дело было летом, сыщики отправились прочесывать места отдыха молодежи. Удача им улыбнулась. В траве нашли несколько бутылок с узкими горлышками. Приметная тара попадалась и в других местах. Участковый с оперативником стали выяснять, кто отдыхал, с кем отдыхал, когда... Так, шаг за шагом вышли на определенный круг молодых безработных людей. Те, прижатые фактами (совпали отпечатки пальцев), признались в преступлении.

Вернемся к профилактике. По убеждению С. Шарипова, сверхважна в правоохранительной работе. Словами рисует проверенную схему. Без общественности – никуда. В основном преступления совершаются ночью, когда общественники, добровольные помощники участкового выходят на дежурство. Смена с 23.00 до 6 утра. Состав должен быть качественным, в числе общественников – уважаемые и ответственные люди, которым не безразлична криминогенная ситуация.

Ежедневные походы в народ также важная, если не самая важная составляющая успеха. Спросили капитана Шарипова: каким главным качеством должен обладать участковый? Не задумываясь ответил: «Понимать, знать людей, вникать в их образ жизни». Без походов в народ здесь не обойтись. В Мадениете 4 улицы, 167 дворов. Участковый знает как свои пять пальцев, кто и чем занимается, к кому приезжают гости, от кого уезжают. Любое передвижение по деревне, особенно с участием посторонних лиц, не ускользает от его внимания.

– В каждом доме побывали? – интересуюсь у Сагынбая.

– В каждом, и по нескольку раз, – уверенно произносит он. – Особенно выпивохи достали. На учете 36 человек, страдающих алкоголизмом. Четверых отправил на принудительное лечение, на пятерых готовлю документы. С остальными веду профилактическую работу, лично посещая их по нескольку раз на день.

Бытовые дебоши, мелкое хулиганство – замешаны любители зеленого змия. Капитан ситуацией владеет, персонально опекает эту категорию граждан. Бытовое пьянство для села – проблема из проб­лем. Оно не признает национальностей, возраста, пола, социального статуса. Характерно, что пьют те, кто не занят делом. Происходят сплошные недоразумения: безработная деревня не может найти рабочих. Большая часть сельского населения перебивается случайными заработками. Получат деньги, пропьют и ждут очередного калыма.

Сагынбай Шарипов краеугольного рецепта не знает, однако знает другое – пьянство на самотек пускать нельзя, в любой ситуации оно должно быть подконтрольным. Если это звено даст слабинку, вся профилактика насмарку.

Два года назад «Казахстанская правда» писала об участковом из Сандыктауского района – майоре Сеитове. Все любители спиртного с утра глядят на улицу и ждут, пока машина инспектора не отъе­дет из поселка, рассказывала о нем местный аким. Только стоит ему отлучиться, они цепочкой в магазин за похмельем… Жесткий конт­роль, но необходимый. У Шарипова похожее отношение к этой проблеме. Каждодневный прессинг дает свои плоды. Конечно, неудобно и жалко отправлять односельчан на принудительное лечение, однако другого выхода нет. Кстати, в городе бытовое пьянство порождает 90% тяжких преступлений.

– Может, участковый для деревни не нужен? – задаю ему вопрос с подвохом.

– Из отпуска выхожу, так ко мне на прием полпоселка спешит: куда запропастился, некому пожаловаться, принять? Опорный пункт мало когда пустует. Бытовые скандалы аул не покидают. Чужая собака во двор забежала, так хозяева ко мне: разберитесь, накажите соседей.

0266 – номер его служебного жетона. Буквально на днях исполнилось 10 лет, как Сагынбай Myрзабаевич в полиции, занимая одну и ту же должность участкового инспектора. Ни одной жалобы со стороны населения, поощрений – больше, чем общий стаж работы.

– Нет желания перейти в другую службу? Из вас бы классный опер или следователь получился.

– Куда я от людей? кабинетная работа – это не мое. Участковый, согласитесь, тоже звучит гордо.