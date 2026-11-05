Участник тендеров продавал медтехнику под видом Made in Kazakhstan

Скриншот с видео Генпрокуратуры

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру



По данным Генпрокуратуры, подозреваемый для победы в тендерах представил в уполномоченные госорганы фиктивные сведения о производстве медтехники в Казахстане.



В результате, медтехнику, собранную из иностранных комплектующих, продал государственным медицинским учреждениям под видом отечественной продукции, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 4,5 млрд теңге.



Злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.



В марте его задержали в Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.



Напомним, что с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 разыскивались за хищения.