Участник тендеров продавал медтехнику под видом Made in Kazakhstan

Закон и Порядок

Такой версии придерживаются следственные органы 

Скриншот с видео Генпрокуратуры

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По данным Генпрокуратуры, подозреваемый для победы в тендерах представил в уполномоченные госорганы фиктивные сведения о производстве медтехники в Казахстане.

В результате, медтехнику, собранную из иностранных комплектующих, продал государственным медицинским учреждениям под видом отечественной продукции, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 4,5 млрд теңге.  

Злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте его задержали в Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 разыскивались за хищения.

#Генпрокуратура #экстрадиция #медтехника

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