Участникам бизнес-форума в Лондоне рассказали о Концепции "Жаңа Қазақстан"

Заместитель Премьер-министра – министр финансов РК, управляющий от Казахстана в Совете Европейского банка реконструкции и развития Ерулан Жамаубаев принял участие в бизнес-форуме, посвященному 30-летию сотрудничества между ЕБРР и странами Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе пленарной сессии форума Ерулан Жамаубаев рассказал о достижениях государства за годы независимости, проводимых экономических реформах, в том числе Концепции «Жаңа Қазақстан», текущей экономической ситуации в стране, и мерах, принимаемых для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

Также во время мероприятия министр финансов провел ряд двусторонних встреч. Так, во время переговоров с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо были обсуждены перспективы сотрудничества с ЕБРР и актуальные вопросы развития мировой экономики.

С первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое и инвестиционное.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев встретился с с заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода. Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания партнерства.