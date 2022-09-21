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Общество
Участникам финпирамиды предлагали купить квартиры в Актау в рассрочку

В период с 2021 по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива “Ата-мекен 2021”, предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега, по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

Таким образом, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды.

Сумма установленного ущерба - 50 млн.тенге, наложен арест на  имущество и счета подозреваемых.

Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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