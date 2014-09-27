Участники Азиатских игр-2014 считают "дилетантским" уровень организации соревнований

По мере того как проходящие в южнокорейском Инчхоне XXVII Азиатские игры преодолели накануне свой экватор, в местных и региональных СМИ растет поток претензий к оргкомитету относительно их неудовлетворительной подготовки и любительского уровня организации, передает ИТАР-ТАСС
.
Особенно оргкомитет Игр, глава которого Квон Гён Сан принес на встрече с журналистами свои извинения и признал необходимость "улучшений", расстроила критика прессы, назвавшей самые крупные в Азии спортивные соревнования "школьным днем физкультуры".
Однако, несмотря на извинения и обещания улучшений, оргкомитет, к примеру, отказался снять свой запрет на то, чтобы в основном пресс-центре Игр можно было распространять какие-либо другие газеты, за исключением официального издания "Дневник Азиады".
Представителям СМИ не нравится, что этот 8-страничный таблоид на 90% заполнен новостями об успехах Южной Кореи и лишь 10 – новостями о других странах.
По общему мнению, пишет газета "Кориа таймс", организацию соревнований на Азиаде-2014 отличают "дилетантизм и непрофессионализм".
Помимо этого, женской сборной Катара по баскетболу не разрешили выйти на площадку в хиджабах. Хотя в других видах спорта на нынешних Играх это допускается, статья 4.2.2 правил Международной федерации баскетбола запрещает участникам поединков выходить на игру в головных уборах, аксессуарах для ухода за волосами и ювелирных украшениях.
Критики назвали запрет в отношении катарских баскетболисток дискриминацией женщин-мусульманок. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что команду этой страны оргкомитет Игр заранее не предупредил о действующем запрете.
На выделенном для японских футболистов тренировочном поле не оказалось раздевалки, и спортсменам негде было принять душ. Это дало повод официальным представителям японской команды назвать Южную Корею "развивающейся страной". А японская "Санкэй симбун" сообщила, что тем же футболистам из-за неработающего лифта пришлось пешком подниматься на 17-й этаж.
Один из скандалов разразился вокруг того, что во время поединка бадминтонистов Китая и Южной Кореи установленный в зале кондиционер с сильным вентилятором неоднократно вручную включался на полную мощность в моменты, выгодные для корейцев.
Как заявил Тубагус Аде Лукман – глава делегации Индонезии, где пройдет следующая Азиада-2018, инчхонские Игры не оправдали надежд и прошлые соревнования в Дохе и Гуанчжоу были намного лучше, чем нынешняя Азиада. "Особенно много нареканий вызывает организация работы транспорта", – подчеркнул он.