Участники экспедиции "Атамекен" прибыли в Кокшетау – фото

Акмолинская область стала первой в рамках экспедиции, организованной республиканскими газетами "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", сообщает Kazpravda.kz
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Автобус с символикой экспедиции встретили на легендарной въездной арке.
Далее состоялась встреча с заместителем акима Акмолинской области Айной Мусралимовой с участием общественных деятелей, ученых, представителей
СМИ.
"Для нас большая честь встречать первыми данный проект на территории нашей области. Экспедиция проходит в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, цель которой – популяризация историко-культурного и туристического потенциала регионов. Само название "Атамекен" символизирует священный объединяющий образ Независимой страны, – приветствовала гостей Айна Мусралимова. – Глубоко символично, что мероприятие проходит в преддверии празднования Дня Конституции, особый смысл обретают достижения нашей страны во всех сферах общественно-политической и социально-
экономической жизни за 30 лет Независимости".
Замакима рассказала о достижениях области, а также о торжественных мероприятиях к празднику. Так, 200 кокшетауских семей получили ключи от
квартир, 50 единиц спецтехники выдано правоохранительным и экологическим службам города.
Первый заместитель председателя правления АО "РГ "Егемен Қазақстан" Владимир Курятов отметил, что эта акция республиканских газет – обращение
к прошлому через изучение сакральной географии и к будущему через знакомство с туристическим потенциалом республики. Это более близкое
знакомство с регионами.
Он также рассказал о редакционной политике изданий, которые теперь представляют одно акционерное общество. Главный акцент – быть "слышащими" газетами, которые пишут о наиболее знаковых событиях в жизни страны, выстраивают более тесную связь с населением и регионами. И нынешняя акция в этом контексте часть этой большой работы.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
Журналисты преподнесли издания, выпущенные к 100-летию газеты "Егемен Қазақстан". В том числе пятитомник, где собраны лучшие публикации с 1919 по
2019 годы таких авторов, как Сакен Сейфуллин, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Абиш Кекильбаев и других. Заместитель акима вручила участникам экспедиции фотоальбом, посвященный социально-экономическому развитию Акмолинской области.