Участники ЭКСПО-2017 собрались в Астане

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Фото © Марата Куракова/Kazpravda.kz
В Астане начало работу III Собрание международных участников выставки "ЭКСПО-2017", передает Kazpravda.kz.

Это мероприятие является центральным и завершающим в преддверии начала Международной специализированной выставки. Вместе с тем это – ключевое событие в организации ЭКСПО, которое проходит на ежегодной основе и служит платформой для обмена информацией основных этапов участия для принимающей стороны.

Как отмечают организаторы, основная тема предстоящего мероприятия – "Энергия будущего"  – отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, оказывающее влияние на нашу планету.

В настоящее время ведется активная работа по продвижению ЭКСПО-2017 за рубежом. В итоге на сегодняшний день 115 государств подтвердили свое участие в выставке. 

