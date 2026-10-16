Участники Кубка мира по плаванию посетили знаковые места Астаны

Спорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 39 стран

Фото: акимат Астаны

Участники финального этапа Кубка мира по плаванию World Aquatics 2026, который проходит в эти дни в столице, познакомились с туристическими достопримечательностями Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Зарубежные гости посетили монумент «Байтерек», площадь Независимости, Нацмузей РК и ТРЦ «Хан-Шатыр». Они отметили современную архитектуру столицы, благоустройство города, гостеприимство казахстанцев и богатое культурное наследие страны.

При этом сами спортсмены становятся своеобразными «амбассадорами» Казахстана. Они делятся впечатлениями о стране в социальных сетях, рассказывают о поездке близким и тем самым знакомят международную аудиторию с туристскими возможностями Казахстана, отметили в акимате.

Напомним, в начале 2026 года Минтуризма и спорта впервые утвердило календарь якорных событийных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма и привлечение туристов в регионы. Реализация календаря, активная информационная работа и координация с регионами способствовали росту посещаемости мероприятий.

С учетом положительных результатов этой работы Министерство прорабатывает вопрос синхронизации календаря туристских событий с графиком проведения крупных международных спортивных соревнований в Казахстане. Такой подход позволит объединить спортивную и культурно-туристскую программы, чтобы участники соревнований и зарубежные гости могли не только наблюдать за спортивными состязаниями, но и посещать яркие культурные мероприятия, знакомиться с национальными традициями и достопримечательностями страны.

В частности, в 2027 году в Казахстане запланировано проведение шести чемпионатов мира по различным видам спорта. Астана примет чемпионаты мира по настольному теннису и дзюдо, по қазақ күресі, боксу и таеквондо. Еще одним значимым международным событием станет проведение Конгресса УЕФА, добавили в городской администрации.

#плавание #экскурсия #участники #достопримечательности

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