В мире
Участники переворота сбросили бомбы на парламент Турции
Участники мятяжа сбросили два снаряда. Один из них упал рядом со зданием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ntv.ru.

"В результате пострадали как минимум 15 человек. Председатель парламента Турции Исмаил Кахраман спустился в бомбоубежище", – передает телеканал.

Как известно, вечером 15 июля премьер-министр республики Бинали Йылдырым заявил, что в Турции совершена попытка военного переворота. По его словам, мятеж организовала группа военных. Глава правительства заверил, что власти сделают все для поддержания спокойствия и порядка, а виновные понесут самое суровое наказание.

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