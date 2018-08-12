Участники Пятого саммита Прикаспийских государств приняли коммюнике

Политика
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В Актау проходит Пятый саммит Прикаспийских государств, участники которого приняли коммюнике, сообщает inform.kz.

В ходе работы саммита Президент Нурсултан Назарбаев призвал консолидировать борьбу с браконьерством на Каспии.



"Нам необходимо уделить особое внимание сохранению генофонда осетровых, 90 процентов которых находится по расчетам ученых у нас. За 10 лет поголовье (осетровых) сократилось в 10 раз. Количество задержаний только растет, несмотря на мораторий. Необходимо заключить пятисторонний документ о борьбе с незаконным промыслом биоресурсов. При этом наладить взаимообмен оперативной информацией о лицах, специализирующихся на незаконном вылове осетровых", – сказал Елбасы.

В свою очередь Президент России Владимир Путин призвал развивать туризм на Каспии.



"У нас строятся круизные суда, которые смогут заходить во все страны, расположенные на Каспийском море. Эти же суда имеют возможность перевезти туристов из Каспийского моря в Черное и Азовское моря. Считаю, это еще больше сблизит наши народы", – отметил Путин, также высказавшись о сохранении каспийских осетровых и предложив продлить мораторий на коммерческий вылов этой породы рыбы, действующий сейчас на Каспии.

Участники саммита приняли коммюнике.

"Заявляем: имеется консенсус в нашей работе. Он достигнут и отражен в коммюнике саммита. Теперь имеется еще больше возможностей для консолидации. А подписанные документы открывают новый потенциал для гармонического развития народов, укрепляют дружбу и доверие", – сказал Нурсултан Назарбаев, подводя итоги работы саммита.

Президенты всех пяти государств приняли текст коммюнике единогласно.

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