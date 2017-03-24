​Участники выставки обживают павильоны

Свежий выпуск
424
Гуляим Тулешева

До начала международной выставки, подготовку к которой активно ведут как хозяева площадки, так и гости – участники мероприятия, осталось около трех месяцев. Кипит работа и в одном из самых больших павильонов площадью 1 053 кв. м. Здесь расположится экспозиция Китайской Народной Республики, чья экспозиция будет развернута под названием «Энергия будущего, зеленый Шелковый путь». Это перекликается с основным лозунгом международной специализированной выставки – «Энергия будущего».

По словам директора китайской палаты международной торговли, главы конструкторской группы национального павильона Китая на ЭКСПО-2017 Дже Джие, в рамках экспозиции будут продемонстрированы новые идеи и достижения, связанные с трансформацией традиционных энергоресурсов, охраной окружающей среды, устойчивым развитием. В частности, это технологии в области электрической, атомной энергетики и, конечно, возобновляемых источников энергии, в развитии которых страна добилась серьезных успехов. Для реализации задуманного приглашены крупные предприниматели из 25 городов Китая.

– Правительство Казахстана предоставило нам очень хорошие ­условия, павильон был передан нам в числе первых участников, – рассказывает Дже Джие. – Мы стараемся строить его в соответствии с технической спецификацией для успешного проведения ЭКСПО-2017. Процесс обустройства идет полным ходом, по плану, и к середине мая надеемся завершить эту работу.

Представитель китайской стороны также отметил, что в строительстве павильона приняли участие и казахстанские компании.

Активно готовятся и в павильоне Австрии, где при строительстве также были использованы казахстанские материалы. Посол Австрии в Казахстане Герхард Сайллер подчеркнул, что проведение выставки имеет огромное значение как для Казахстана, так и для Австрии, так как это большая возможность презентовать свои «зеленые» идеи. А потому и девизом своей работы австрийская сторона выдвинула «С умом, душой и силой». В Австрии, как и в Германии, и скандинавских странах, возобновляемые источники энергии развиваются большими темпами: уже к 2030 году она может полностью перейти на ВИЭ.

– Концепция ЭКСПО-2017 очень близка нам. В нашей стране используется 37% энергии воды, 10% энергии ветра, есть много биомассы, – сообщил Герхард Сайллер, отметив, что бюджет павильона составит более 5 млн евро, а его площадь занимает 866 кв. м.

Интересной и масштабной ожидается и культурная программа в национальный день Австрии – 14 июня, в частности, перед гос­тями выступит большой монастырский хор мальчиков...

В целом нерешаемых проблем при подготовке павильонов стран-участниц, ни организационных, ни технических, нет, заверил директор департамента по работе с международными участниками АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Илья Уразаков. Возникающие в рамках технических сессий вопросы находят свое решение. К примеру, некоторые страны для своих павильонов просят больше электроэнергии, чем было запланировано организаторами.

– Параметры технического плана, которые мы представили как организаторы, изначально были оговорены и прописаны в контрактах с каждым участником, – рассказал он, сообщив также, что по ходу разработки тематических концепций экспозиций у участников возникают новые потребности. Они удовлетворяются по мере возможности, если не идут вразрез с требованиями безопасности. 

Популярное

Все
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов – Токаев
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить грузопоток через ТМТМ
Экологи приглашают жителей Павлодара поучаствовать в общественных слушаниях
Дешевая российская пшеница обесценивает труд казахстанских фермеров
В области Жетысу с начала купального сезона погибли три человека
Здание Шымкентского городского инфекционного центра передано на баланс городской детской клинической больницы
В Семее члены Общественного совета предлагают выплачивать вознаграждение горожанам, сообщившим о вандалах, громящих городское имущество
Религиозное обучение на дому детей и подростков незаконно организовал житель Туркестана
Почему тонут экскаваторы
В Мангистау повысилась стоимость сжиженного газа
Новое радиотехническое оборудование вручено сотрудникам «Семей орманы»
Города в лицах
«Английский» пастух для отары
3 года поощряла себя надбавками к зарплате бухгалтер детсада в Абайской области
Секреты старого серванта
Академия правоохранительных органов: история, достижения, планы
Взрастить северный овощ
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Германии казахстанце
В приехавшую на смертельное ДТП скорую врезалось авто в Петропавловске
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Города в лицах
Секреты старого серванта
Погранслужба: испытано на себе!
Азарт и скорость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]