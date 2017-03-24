​Участники выставки обживают павильоны

До начала международной выставки, подготовку к которой активно ведут как хозяева площадки, так и гости – участники мероприятия, осталось около трех месяцев. Кипит работа и в одном из самых больших павильонов площадью 1 053 кв. м. Здесь расположится экспозиция Китайской Народной Республики, чья экспозиция будет развернута под названием «Энергия будущего, зеленый Шелковый путь». Это перекликается с основным лозунгом международной специализированной выставки – «Энергия будущего».

По словам директора китайской палаты международной торговли, главы конструкторской группы национального павильона Китая на ЭКСПО-2017 Дже Джие, в рамках экспозиции будут продемонстрированы новые идеи и достижения, связанные с трансформацией традиционных энергоресурсов, охраной окружающей среды, устойчивым развитием. В частности, это технологии в области электрической, атомной энергетики и, конечно, возобновляемых источников энергии, в развитии которых страна добилась серьезных успехов. Для реализации задуманного приглашены крупные предприниматели из 25 городов Китая.

– Правительство Казахстана предоставило нам очень хорошие ­условия, павильон был передан нам в числе первых участников, – рассказывает Дже Джие. – Мы стараемся строить его в соответствии с технической спецификацией для успешного проведения ЭКСПО-2017. Процесс обустройства идет полным ходом, по плану, и к середине мая надеемся завершить эту работу.

Представитель китайской стороны также отметил, что в строительстве павильона приняли участие и казахстанские компании.

Активно готовятся и в павильоне Австрии, где при строительстве также были использованы казахстанские материалы. Посол Австрии в Казахстане Герхард Сайллер подчеркнул, что проведение выставки имеет огромное значение как для Казахстана, так и для Австрии, так как это большая возможность презентовать свои «зеленые» идеи. А потому и девизом своей работы австрийская сторона выдвинула «С умом, душой и силой». В Австрии, как и в Германии, и скандинавских странах, возобновляемые источники энергии развиваются большими темпами: уже к 2030 году она может полностью перейти на ВИЭ.

– Концепция ЭКСПО-2017 очень близка нам. В нашей стране используется 37% энергии воды, 10% энергии ветра, есть много биомассы, – сообщил Герхард Сайллер, отметив, что бюджет павильона составит более 5 млн евро, а его площадь занимает 866 кв. м.

Интересной и масштабной ожидается и культурная программа в национальный день Австрии – 14 июня, в частности, перед гос­тями выступит большой монастырский хор мальчиков...

В целом нерешаемых проблем при подготовке павильонов стран-участниц, ни организационных, ни технических, нет, заверил директор департамента по работе с международными участниками АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Илья Уразаков. Возникающие в рамках технических сессий вопросы находят свое решение. К примеру, некоторые страны для своих павильонов просят больше электроэнергии, чем было запланировано организаторами.

– Параметры технического плана, которые мы представили как организаторы, изначально были оговорены и прописаны в контрактах с каждым участником, – рассказал он, сообщив также, что по ходу разработки тематических концепций экспозиций у участников возникают новые потребности. Они удовлетворяются по мере возможности, если не идут вразрез с требованиями безопасности.