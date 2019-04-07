Участников драки на алматинском рынке привлекли к уголовной ответственности

Участников драки на рынке в Алматы привлекли к уголовной ответственности, передает Kazpravda.kz
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По информации пресс-службы ДП Алматы, действия драчунов полицейские квалифицировали по статье 293 ч.2 УК РК. За хулиганские действия они привлечены к уголовной ответственности.
"Как следует из показаний задержанных, они продают обувь на рынке. Причиной ссоры между мужчинами стал товар (обувь), возвращенный одним реализатором другому в испорченном виде. Сначала продавцы стали ругаться, затем подрались. Нарушители правопорядка были задержаны и доставлены в районное управление внутренних дел", – сообщили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время фигуранты дают показания в полиции.
Напомним, драка на рынке в Алматы произошла 6 апреля. В Сети также распространили видео
инцидента.
"Между продавцами обуви на почве денежного долга сначала была словесная перепалка, затем они подрались. Экипажи дорожно-патрульной полиции разняли дерущихся и для разбирательства доставили их в районное управление полиции, где в дальнейшем к ним будут приняты меры за нарушение правопорядка, согласно законодательству", – сообщала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.