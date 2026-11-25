Среди предполагаемых целей были целенаправленные убийства мигрантов и политических противников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bild

Фото: телеграм-канал Bild

Генеральная прокуратура Германии провела масштабную операцию против предполагаемой праворадикальной группировки Terror 18. Сегодня в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне задержали трех подозреваемых. Одновременно около 70 полицейских обыскали десять объектов в шести федеральных землях.

По версии следствия, группировка состояла в основном из подростков и возникла на основе интернет-сообщества, участники которого быстро радикализировались. Они выступали против демократического порядка в Германии и, как полагают правоохранители, планировали запугивать население поджогами и насильственными акциями. Среди предполагаемых целей также были целенаправленные убийства мигрантов и политических противников.

Одним из эпизодов расследования стали планы поджога центра для беженцев в городе Винзен в Нижней Саксонии. Теракт удалось предотвратить в конце октября. Тогда задержали 15-летнего подростка из Шлезвиг-Гольштейна. Позднее под стражу взяли предполагаемого основателя группировки — 18-летнего жителя окрестностей Шверина, а затем 19-летнего молодого человека из Винзена.

Сейчас следствие ведется в отношении десяти человек. Помимо трех задержанных в среду и трех ранее арестованных, еще четверых подростков подозревают в поддержке террористического объединения или несообщении о готовившихся преступлениях.