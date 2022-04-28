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Происшествия
Участников Q-pop группы осудили за производство и сбыт наркотиков в Алматы

Участники музыкальной группы Mad Men осуждены к длительным срокам за изготовление и хранение наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.

В начале сентября 2020 года Х. создал преступную группу из 6 человек и четко распределил роли между ними. Сам он занимался приобретением компонентов для производства мефедрона и вел переговоры с покупателями.

Другие участники изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию, затем там же расфасовывали на отдельные дозы, а информацию о стоимости размещали на специально созданных сайте и чатах.

Оставшиеся участники группы занимались размещением закладок в общественных местах города.

14 апреля 2021 года один из участников группы М. получил незаконно изготовленный мефедрон и сделал закладки во дворах домов в Алматы. В тот же день эти свертки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

20 апреля 2021 года в ходе обыска подвала вышеуказанного коттеджа, а также в сарае из одного домов обнаружены и изъяты психотропные вещества в особо крупном размере, оборудование и компоненты для его изготовления и гашиш в крупном размере.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства М. обнаружены 2 свертка с мефедроном в особо крупном размере.

"Приговором суда Х. признан виновным в создании и руководстве организованной группой, незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов и осужден к 17 годам лишения свободы.

Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов.

Троим из них назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальным участникам 15 лет и 3 месяца лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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