Скриншот с видео
Общество , Видеогалерея
Участников видео с "похищением" девушки нашла полиция Алматы

Похищение девушки в городе Алматы оказалось пранком. Напомним, видео, где двое парней силой сажают горожанку в автомобиль и увозят в неизвестном направлении, бурно обсуждалось в Сети, передает Kazpravda.kz.

Полиция установила участников пранка.

«Как ранее не исключалось, события, имевшие место в Алатауском районе города Алматы, – пранк.

По данному факту проведены проверочные мероприятия, в результате чего установлены его организаторы и участники. Их действиям будет дана правовая оценка», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции мегаполиса Рустам Абдрахманов.

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«Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент – пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения», – сказала алматинка.

Вместе с тем установлен и привлечён к административной ответственности водитель автомашины Chevrolet Nexia – гражданин И. 1988 года рождения.  

В отношении него составлены административные протоколы по признакам состава правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 290 КРКоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков) и части 1 статьи 601 КоАП (невыполнение требований дорожных знаков и разметок).

Авто водворено на специализированную штрафную стоянку.

 

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