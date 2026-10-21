Участницы Итогового турнира WTA

Лидер сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина уверенно возглавляет чемпионскую гонку WTA (Женская теннисная ассоциация), наб­рав 7 502 очка. На сегодняшний день уже определились семь из восьми спортсменок, гарантировавших себе путевки на престижный Итоговый турнир года. Компанию нашей приме на WTA Finals составят Арина Сабаленка (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, Элина Свитолина (Украина) и Линда Носкова (Чехия). На последнюю вакансию в восьмерке претендует чешка Каролина Мухова.