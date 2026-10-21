Участницы Итогового турнира WTA

Спорт
Абзал Камбар

Лидер сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина уверенно возглавляет чемпионскую гонку WTA (Женская теннисная ассоциация), наб­рав 7 502 очка. На сегодняшний день уже определились семь из восьми спортсменок, гарантировавших себе путевки на престижный Итоговый турнир года. Компанию нашей приме на WTA Finals составят Арина Сабаленка (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, Элина Свитолина (Украина) и Линда Носкова (Чехия). На последнюю вакансию в восьмерке претендует чешка Каролина Мухова.

Менее удачно сложился старт недели для нашей Юлии Путинцевой на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай). В первом круге казахстанка в упорнейшей борьбе уступила 13-й ракетке мира – россиянке Диане Шнайдер (5:7, 6:7). Юлия вела с брейками в обеих партиях и имела сетболы, но сопернице удался волевой камбэк.

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина

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