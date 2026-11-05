Участок автодороги Актобе – Кандыагаш станет платным

Фото: Минтранспорта

В состав платной трассы Кандыагаш – Макат войдет реконструированный участок дороги Актобе – Кандыагаш с 11-го по 100-й километр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта

Ввод платы будет дифференцированным. На отрезке с 11-го по 87-й километр проезд станет платным для всех видов транспорта, включая легковые автомобили. На участке с 87-го по 100-й километр автодороги Актобе – Кандыагаш, а также на остальном участке трассы Кандыагаш – Макат плата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей.

Стоимость проезда зависит от пройденного расстояния, категории транспортного средства, его грузоподъемности и способа оплаты. Для жителей прилегающих районов предусмотрены льготные абонементы.

Владельцы местных легковых автомобилей смогут приобрести годовой абонемент стоимостью 1 МРП. Для местных автобусов и грузовиков тариф составит от 1 до 5 МРП в месяц или от 12 до 60 МРП в год в зависимости от категории.

Все собранные средства будут направлены на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры, а также на закупку спецтехники. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства транспорта РК и вступят в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.