Экономика
Участок дороги "Атырау – Уральск" станет четырехполосным
Начались процедуры по определению проектной компании, которая разработает проектно-сметную документацию реконструкции участка – 75-125 км – автомобильной дороги республиканского значения "Атырау – Уральск", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.   

"Автомобильная дорога "Атырау – Уральск" – важный транзитный транспортный коридор, имеющий выход на порты Каспийского моря, связывающий два областных центра. В последний раз дорогу ремонтировали 15 лет назад. Конструкция трассы третьей технической категории рассчитана на проезд транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 тонн и интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки. Сегодня в Казахстане строительство и реконструкция автодорог производится с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн. Соответственно, модернизация является необходимым проектом для двух регионов", – говорится в сообщении.

После реконструкции дорога станет четырех- и двухполосной. Отмечается, что проект позволит увеличить пропускную способность автодороги, снизить аварийность, улучшить социально-экономическое развитие Атырауской и Западно-Казахстанской областей, а также существенно повысить транзитный потенциал Казахстана.

Реконструкция автомобильной дороги "Атырау – Уральск" предусмотрена в госпрограмме "Нурлы Жол" на 2020-2025 годы.

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