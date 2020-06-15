Участок дороги "Атырау – Уральск" станет четырехполосным Экономика 37

Начались процедуры по определению проектной компании, которая разработает проектно-сметную документацию для реконструкции участка км 75-125 автомобильной дороги республиканского значения «Атырау-Уральск». Таким образом, после разработки ПСД начнутся строительно-монтажные работы на 50 километрах трассы.



Автомобильная дорога «Атырау-Уральск» - важный транзитный транспортный коридор с выходом на порты Каспийского моря, связывающий два областных центра. В последний раз дорогу реабилитировали 15 лет назад. Конструкция трассы третьей технической категории рассчитана на проезд транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 тонн и интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки. Сегодня в Казахстане строительство и реконструкция автодорог производится с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн. Соответственно, модернизация является необходимым проектом для двух регионов.



После реконструкции дорога будет четырех- и двухполосной. Сегодня определена проектная компания, которая разработает ПСД на реконструкцию участка км 75-125. Реализация начнется после завершения данных процедур.



Стоит отметить, что проект позволит увеличить пропускную способность автодороги, снизить аварийность, улучшить социально-экономическое развитие Атырауской и Западно-Казахстанской областей, а также существенно повысить транзитный потенциал Казахстана.



Напомним, реконструкция автомобильной дороги «Атырау-Уральск» предусмотрена в госпрограмме «НурлыЖол» на 2020 -2025 годы.

