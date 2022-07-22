Участок еще одной улицы перекроют на ремонт в Нур-Султане

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города начаты дорожно-строительные работы в рамках проекта “Строительство ул. Е 51 (Толе би) на участке от ул. Сыганак до ул. Е22”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением ремонтных работ с 23 июля по 5 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул.Толе би от улицы Сыганак до жилых комплексов "Baspana" и "Nova City" по проспекту Туран. На указанном участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Горожан просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.