Участок еще одной улицы полностью перекроют на ремонт в Нур-Султане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 14 по 18 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от ул. Шабал Бейсековой до ул. Кенжебека Кумисбекова.

“Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ”, - говорится в сообщении управления.