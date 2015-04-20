Учат к школе Свежий выпуск 540 Айгуль БИДАНОВА, Семей

У детского сада «Байшешек» есть своя особенность – он создан при гуманитарно-экономическом колледже, что дает возможность его студентам проходить здесь практику.

Как рассказала руководитель городского управления образования Наталья Фесенко, на данный момент в Семее в очереди на место в детский сад состоят более 10 тыс. человек. Открытие одного садика на 125 не решает проблемы, но в целом по городу в течение только нынешнего года планируется создать еще 800 мест для дошкольников, а это уже существенно скажется на сокращении очередности.