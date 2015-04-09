Учатся наблюдатели

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
Организованное Республиканской общественной комиссией по контролю за выборами мероприятие собрало в своих рядах десятки наблюдателей разного возраста. По словам информационного координатора Республиканского штаба РОККВ Максата Муйтунова, основная цель подобных площадок – образовательная, ведь наблюдатели, прежде чем приступить к выполнению своих функций, должны быть вооружены определенными знаниями, быть подкованными в юридических вопросах, чтобы обеспечить открытость избирательного процесса, его соответствие международным стандартам выборов.
– Мы ставим задачу подготовить и обучить порядка 10 000 наблюдателей от нашего общественного объединения, в том числе в формате подобных обучающих семинаров. Основная тема нынешнего занятия – правовое обеспечение избирательного процесса непосредственно в день выборов. Наблюдатели должны знать множество юридических аспектов, свои права и обязанности, в числе которых невмешательство в процесс голосования, соблюдение правил избирательного участка, непрепятствование работе избирательной комиссии и другие моменты. Мы разъясняем, какие нормы действуют по защите прав наблюдателей, о Кодексе РК об административных правонарушениях. Мы хотим обучить людей, чтобы избежать даже мелких нарушений на избирательном участке, например, таких как оказание помощи членами комиссии или наблюдателями тем избирателям, которые физически сами не могут голосовать. Как правильно действовать в таких и подобных ситуациях. Но главное от наблюдателя требуется понимание миссии и задач Общественной комиссии и готовность совершенствовать процесс наблюдения.
Такие занятия, поясняет М. Муйтунов, проводятся во всех региональных избирательных штабах. Кроме того, с общей информацией может ознакомиться каждый желающий, зайдя на официальный сайт комиссии: bakylau.kz, где есть все обучающие материалы, видео-, аудиоролики.

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