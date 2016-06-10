​Учатся предпринимательству

На первом тренинге слушатели узнали, что такое социальное предпринимательство, какие сущест­вуют методы поиска бизнес-идей и ресурсов, а также приступили к разработке собственных бизнес-проектов.

Школа социального предпринимательства создана Фондом Евразия Центральной Азии в рамках проек­та «Инициатива по устойчивости Экспертного центра НПО». Занятия проходят на казахском и русском языках. За каждым участником школы закреплен координатор, который консультирует его по всем вопросам.