Учатся предпринимательству
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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
На первом тренинге слушатели узнали, что такое социальное предпринимательство, какие существуют методы поиска бизнес-идей и ресурсов, а также приступили к разработке собственных бизнес-проектов.
Школа социального предпринимательства создана Фондом Евразия Центральной Азии в рамках проекта «Инициатива по устойчивости Экспертного центра НПО». Занятия проходят на казахском и русском языках. За каждым участником школы закреплен координатор, который консультирует его по всем вопросам.