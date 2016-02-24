Как рассказала Сауле Сериковна, требования при сдаче экзаменов были очень жесткими, и даже ей пришлось сильно поволноваться, ожидая результатов, несмотря на почти четвертьвековой преподавательский и научный опыт, ведь речь шла о получении международной стипендии «Болашак». Но все старания оказались не напрасны, и вскоре сразу 4 стипендиата программы из Государственного университета им. Шакарима – Найля Тулебаева, Сауле Тулеу­галиева, Ляззат Нагашбекова и Гульмира Мукаева – отправились в Швейцарию, где прошли научную стажировку в Montreux school of business.

С. Тулеугалиева, выбрав специальность «Педагогическая диагностика. Анализ и оценка качества менеджмента в образовании», ориентировалась прежде всего на требования современной высшей школы, актуальность получаемых знаний. В течение стажировки были изучены 10 курсов, в программах которых представлены современные информационные, инновационные, интерактивные методики, которые необходимы для педагогической работы в вузе ХХI века.

– Все курсы, которые мы прослушали, были очень насыщенными и интересными, – рассказала Сауле Сериковна. – Например, во время прохождения курса «Инновации и креативность» мы активно обсуждали то, каковы одни из самых инновационных компаний в прошлом и сегодня, говорили о креативности, о том, как руководители могут оказать положительное влияние на инновации, и о том, что стимулирует их внедрение. Немаловажно, что во время каждого курса мы, несмотря на свои научные звания и регалии, смело вернувшись в студенческую атмосферу, под руководством наставников закреп­ляли материал упражнениями, проводили тест-дивергенции, решали головоломки на креативное мышление, проводили параллели между системой образования Казахстана и Швейцарии.

Ученая считает все изученные курсы очень познавательными, творческими и, главное, полезными. Каждый из них вели разные преподаватели, но все – с именами мирового уровня. Таким образом, казахстанцы обменялись опытом с самыми передовыми учеными, узнав тонкости тем «Инновационные исследования», «Культура Швейцарии», «Международный менеджмент в образовании», «Развитие организации, проектирование и изменения», «Деятельность в системе образования», «Публичные выступления в образовании», «Информационно-образовательная стратегия», «Финансирование в образовании», «Экономика в образовании».

– Теперь приобретенные в ходе стажировки знания мы активно внедряем в процессе преподавания таких учебных дисциплин, как экология, биология, почвоведение, методика преподавания, – говорит С. Тулеугалиева. – С большим удовольствием делимся всем, что изучили со своими коллегами, студентами, магистрантами. Также немаловажно, на мой взгляд, что, находясь в Швейцарии, мы смогли многое рассказать о Казахстане. Так, я написала в одном из своих домашних заданий о важных вопросах в развитии образования республики, использовала информацию из Государственной программы развития образования на 2011–2020 годы. Кроме того, наша группа приготовила презентацию «Почвы Швейцарии и Казахстана. Сравнительные характеристики».

Очень рада, что государство дает ученым Казахстана возможность активного «погружения» в европейскую систему образования, что, несомненно, служит повышению профессио­нальной компетенции наших специалистов и способствует внедрению приобретенного опыта. Для меня значимость прохождения стажировки в зарубежном вузе очень высока, и теперь я стремлюсь в своей профессиональной деятельности к тем планкам, которые были заданы во время обучения в Европе.