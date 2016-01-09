​Учатся жить практично

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Его задачей является получение системных знаний по «зеленой» экономике и технологиям, ознакомление сельчан с практикой внедрения и использования энерго- и водосберегающих технологий.

Центр размещен на площади в 100 гектаров. Он включает в себя учебный класс, гостиницу на 30 койко-мест, столовую, фотодиодную теплицу и солнечный биовегетарий – теплицу нового поколения. Центр оснащен 15 «зелеными» инновациями, в число которых входят пиролизное отопление, солнечные батареи и коллекторы, энергоэффективные насосы. Здесь установлен один из самых эффективных и долговечных солнечных коллекторов, дающий горячую воду и пар. О биогазовой установке для утилизации органических отходов, подземном аккумуляторе тепла, которое будет извлекаться тепловым насосом, тут можно получить подробную информацию. Кстати, каждый посетитель может получить в центре также квалифицированную консультацию и практическую помощь в применении и адаптации «зеленых» технологий: для этого здесь организованы курсы.

– Я вижу, что ваш центр превращается в эффективную демонстрационную и экспериментальную площадку, – отметил аким Акмолинской области Сергей Кулагин. – И это правильно, потому что это уникальный проект, аналогов которому в Казахстане еще нет. Вы учите жить по-новому, а новое – это всегда интересно. Я всегда и всячески поддерживаю любую инициативу, которая приносит пользу людям. Создание вашего центра – это вклад казахстанских общественных и международных организаций в реализацию концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике и в подготовку к выставке «ЭКСПО-2017».

Следует особо отметить, что слушатели курсов центра могут получить практические навыки по адаптации «зеленых» технологий по принципу «сельчане учатся и демонстрируют». По итогам комплексного обучения основам «зеленого» бизнеса слушателям курсов выдаются сертификаты. А кроме того, центр имеет возможность демонстрации пилотных образцов новой техники посредством видеоконференций через Интернет. Работа центра сулит селу большие перспективы развития, прежде всего в плане трудоустройства жителей. При этом немаловажен и создаваемый им общественный микроклимат. По словам руководителя центра Татьяны Немцан, местные жители, находясь здесь, становятся дружелюбнее, повышается их коммуникабельность.

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