Учеба на расстоянии

Проект осуществляется на базе лицея «Парасат», расположенного в райцентре Бесколь. Под наставничеством лучших учителей района 170 учащихся сельских общеобразовательных школ – отличники, призеры и победители областных олимпиад, распределенные по 9 секциям, – будут получать задания повышенной сложности по математике, физике, русскому языку, истории Казахстана и другим предметам, а затем отправлять свои работы для проверки на элект­ронный адрес куратора.

Подвести первые итоги новшества кызылжарцы намерены в январе. Со временем число учащихся дистанционной школы олимпийского резерва должно возрасти, планируется присоединить к ним и учащихся младших классов.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область