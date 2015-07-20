Учебники: без дефицита и профицита

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Оперативное совещание по обеспечению предметными книгами и учебно-методическими комплексами (УМК) состоялось под председательством заместителя акима области Жандоса Абишева с участием председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Саята Нюсупова. Руководители акиматов и отделов образования, педагоги и представители родительских комитетов рассмотрели и обсудили причины и сроки устранения нехватки финансирования в обеспечении учебниками.
– На закуп учебников и учебно-методических комплексов в 2015 году отделам образования в регионе выделено свыше 583 миллионов тенге, что на 149,6 миллиона больше по сравнению с прошлым годом, – заявил в выступлении руководитель областного управления образования Асхат Аймагамбетов. – В новом учебном году школьники будут обеспечены как из фонда школьных библиотек, так и переизданными книгами и учебно-методическими комплексами для 4-, 5-, 6- и 11-х классов, учебниками английского языка для 3-х, информатики для 7-х классов.
Во всех районах и городах, за исключением Караганды, в бюджете полностью изысканы средства на приобретение учебников и УМК. Отделы образования своевременно заключили договоры с издательствами. Проведены конкурсные про­цедуры и определены поставщики по доставке учебной литературы. Как следует из приведенных в докладе данных, в середине июля региону отгружено свыше 561 тыс. учебников и учебно-методических комплексов на сумму 459,4 млн тенге. От общего числа образовательной литературы это составляет 82%. Из четырех издательств обязательства выполнили «Алматыкiтап» и «Арман-ПВ». Идет доставка учебников в районы и города.
В Караганде при потребности 178,3 млн тенге на закуп выделено 155,6 млн тенге. Недофинансирование в обеспечении учебной литературой вылилось в 22,7 млн тенге. Отделом образования в городской маслихат на дополнительное финансирование направлена заявка, которая будет рассмотрена при уточнении бюджета, сообщила заместитель акима города Ирина Любарская. Она подтвердила, что к 20 августа все вопросы по закупу и доставке учебной литературы будут сняты.
На совещании состоялась презентация программы «Учебник», которая внедрена учебно-методическим центром Карагандинской области. Ее суть в том, что можно отследить в конце каждого учебного года дефицит и профицит учебников в каждой отдельно взятой школе, каждом районе. И оттуда, где есть избыток, перераспределить к началу следующего года в классы и школы, где данной учебной литературы не хватает.
Государство не может издавать ежегодно учебники для всех классов. Они обновляются раз в четыре года в связи с износом, изменением школьной программы, с появлением новых знаний в конкретных областях наук. В нынешнем году в стране из бюджета выделено на переиздание до 14 млрд тенге. С 1-го числа до окончания августа в стране объявлена акция «Школьный учебник», которая разбита на три этапа. Сначала в школах пройдет проверка на наличие учебников для всех классов. Затем, 8–10 августа, начнется раздача учащимся всей учебной литературы. На совещании прозвучал призыв к родительской общественности подключиться к акции: если есть учебники и семья уже в них не нуждается, то надо передать их другим детям.
– В Карагандинской области небольшие риски остались в городе Караганде, но, думаю, все будет нормально, – подвел итоги совещания Саят Нюсупов. – Министерство удовлетворено работой, проводимой в регионе. Здесь вводится новая информационная система учета учебников, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать перемещение книжных фондов между школами и районами, выявление дефицита и профицита учебной литературы, чтобы вовремя перераспределять – это как раз то, чего нам так не хватало.

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