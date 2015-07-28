Учебники доставят, но позже...

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Для всех без исключения регионов страны «вовремя» означает до 10 августа текущего года. В ходе селекторного совещания, проходившего вчера в Усть-Каменогорске с участием заместителя председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН Альтаира Ахметова, по вопросу обеспеченности школьными учебниками отчитывались руководители областного управления образования, представители городских и районных акиматов. Из их выступлений нетрудно было сделать вывод, что в намеченные сроки чиновники, курирующие сферу образования, явно не укладываются.
Откровенно не повезло школьникам Курчумского района, поскольку тендер о госзакупках на приобретение учебной литературы здесь объявили только на днях. Ответственные лица акиматов некоторых других населенных пунктов «досадной» причиной затягивания сроков доставки учебников называют нерасторопность издательств.
О том, что это не так, заявил участникам совещания А. Ахметов, по поручению которого работники МОН провели перекрестную проверку. В общей сложнос­ти, на сегодня в регионе приобретено не больше 30% от общего числа необходимой для школьников в новом учебном году литературы.
Между тем за положительными примерами далеко ходить не надо. Школьники города Риддера, например, уже пакуют ранцы и практически готовы к 1 сентяб­ря. В Абайском районе обеспеченность учебной литературой составляет 78,2%, в Зайсанском – 80%.
Непросто складывается ситуация в областном центре, но методисты городского отдела образования заверили, что до 10 августа учебники в обязательном порядке поступят в торговые точки Усть-Каменогорска. Заместитель акима Семея Надежда Шарова в ходе селекторного совещания пообещала ответственному лицу МОН РК, что 1 августа машины с долгожданным грузом непременно прибудут в город.
К сожалению, есть в регионе и такие районные центры, где обещают доставку школьной литературы не раньше 25 августа. Увы, но это означает, что в последние дни лета нервы у родителей, школьных педагогов, а также продавцов книжных магазинов данных населенных пунктов будут на пределе.

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